Aunque la industria láctea tomó esas palabras como una amenaza hacia sus actividades, Bjerga recordó que no es la primera vez que el discurso de Phoenix va en esa dirección: “Ha dicho estas cosas muchas veces. Esto no era nuevo para nosotros, pero sí lo es para mucha gente porque no había tenido una plataforma como el discurso de agradecimiento de los Oscar”.