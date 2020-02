“¿Quién era Raph? Cuando era niño era extremadamente letrado y le encantaba enseñar a los adultos. Era un niño actor, protagonista de la popular comedia británica La niñera mágica, donde interpretó con gran talento a un niño pelirrojo que siempre estaba mezclando ingredientes químicos. Tuvo múltiples roles, recibió premios y pudo haber elegido la carrera de actor. Pero él quería ser científico para salvar el planeta. A los 18 años viajó solo por todo el mundo. Se convirtió en zoólogo, cuidó tigres, pasó un año en la selva de Costa Rica y un año y medio en Indonesia. Cuando no estaba en lugares remotos e inaccesibles, practicaba el parkour. Pero, ante todo, fue su lucha en Extinction Rebellion lo que dio vida a Raph, el grupo activista contra el cambio climático que detuvo el tráfico en Londres y se extendió a decenas de países. Raph fue uno de los primeros y de sus más activos miembros (...) La muerte extinguió a Raph, pero no apagó la luz que ardía en él, ya que nadie que lo haya conocido no se ha visto afectado ni lo olvidará, y por eso sigue vivo”, añade el texto de su padrastro.