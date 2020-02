Margot Robbie había llegado por la nominación como Mejor Actriz de Reparto por ‘Bombshell’, aunque también pudo haber sido nominada por ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (la Academia prohíbe que la misma actriz tenga dos nominaciones en la misma categoría). Y aunque se fue con las manos vacías, ganó en la promoción de la nueva superproducción que recién había estrenado en el mismo edificio del Teatro Dolby, con ‘Birds of Prey’ y el personaje de Harley Quinn que tanto tiene que ver con ‘Joker’. Aunque no aparece en el cine, en las historias de los comics ella había sido la psiquiatra del Joker que terminó siendo su amante y cómplice. La gran pregunta: ¿A la hora de filmar esa historia, el Joker será Joaquin Phoenix o volverá el mismo Jared Leto que apareció con Margot en ‘Suicide Squad’.