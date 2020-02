En los últimos tiempos su sexualidad se había convertido en un problema para su salud mental. “Estaba llegando a un punto en que no estaba siendo honesto conmigo mismo”, dijo. “Contarlo era algo que tenía que hacer. No sé cómo será ahora mi vida, no sé cómo se lo tomará la gente, qué pensará”, ha afirmado el presentador antes de admitir que aún no está listo para una relación con un hombre.