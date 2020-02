Respecto a la forma en la que se enteró del asesinato de Fabio, Rawy dice su versión por primera vez a Infobae México: “Me llamó nuestro personal manager desconsolado, llorando, me dijo nos mataron a Fabio y yo sólo recuerdo que me quedé en shock, me dio algunos detalles. Llamé a mis compañeros que también estaban inconsolables, algunos ni siquiera podían hablar. Yo luego me puse en contacto con la sobrina de Fabio quienes estaban en Italia y de alguna manera se complicó la logística”