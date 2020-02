Doherty había sido diagnosticada en secreto con la etapa IV días antes que Perry falleciera de un derrame cerebral en marzo del año pasado a los 52 años. "¿Por qué no fui yo? Fue muy extraño para mí ser diagnosticada y luego alguien que aparentemente estaba sano muera. Fue realmente impactante y lo menos que pude hacer para honrarlo fue hacer ese programa. Todavía no he hecho lo suficiente en mi opinión ", dijo emocionada.