La gran diferencia, dijo a Elle, es que ahora aprendió a comunicarse. En su adolescencia simplemente no podía expresar sus emociones: “Dejaba de hablar con mi familia, dejaba de hablar con mis amigos. Me hundía cada vez más en un hueco de oscuridad, y cuanto más me hundía, más difícil era intentar salir”. Ahora sabe que del mismo modo que en un momento se entra a ese pozo, en un momento se sale también. “Me tomo muy en serio el amor por uno mismo. Y lo hago porque cuando era más chica quería cambiarlo todo sobre mí. No me gustaba el modo en que era", explicó. “Fantaseaba con ser otra. Pero no se puede vivir la vida tratando de ser diferente”.