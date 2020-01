“Quisiera decirles a todos los que tienen tan arraigado ese concepto de mamá soltera que yo no me considero una mamá soltera, me considero una mamá porque el soltero es una condición que puede cambiar. Yo me considero una mamá a cargo, como hay muchísimas mamás en el mundo... yo me considero una mamá a cargo, me considero una mamá valiente”, explicó la joven.