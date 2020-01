Raúl está abierto a tener una nueva relación amorosa, pero reconoció que tampoco le resulta sencillo conocer mujeres. "Sí, creo que tengo el derecho, pero no sé salir, no sé ir al cine, a cenar, no sé cómo… Me han querido presentar a mucha gente y me da pena, flojera, porque luego, ¿qué se dice?, ¿qué sigue?… Y aunque nunca he sido un angelito, obviamente estoy fuera de cancha, pero sí estoy abierto, sólo necesitaba pasar un tiempo y ya van algunos meses del comunicado; lo he hablado con Fernanda, ella también tiene que retomar su vida y empezar a salir con cuates, con amigas, así que este año ya veremos qué pasa”.