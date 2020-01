En junio de 2019 registraron dos nombres, “Sussex Royal” y la de la fundación “Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex”. Solicitaron su explotación comercial en seis categorías distintas que engloban 100 productos, desde calcetines a bolígrafos pasando por derechos editoriales e impresos. Sin embargo, detalla el periódico, olvidaron hacer lo propio en el resto de mercados potenciales, principalmente Europa y Norteamérica. “Una marca registrada en un país dispone de seis meses de protección para que su titular pueda deliberar a qué otros territorios quiere extenderla y así no tener que hacerlo de golpe en todos los países, con el coste y papeleo que eso implica. Pero esos seis meses ya han pasado y varios particulares avispados se les adelantaron”, detalla.