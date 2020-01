A pesar de que el comunicado no menciona directamente a la nota de The Sunday Times, parece ser que la crítica refiere a una nota publicada esta mañana por el periódico británico titulada “Los príncipes ‘se pelearon porque William no era amigable con Meghan’.” En el articulo, el periódico dice que la familia real, y en particular William, maltrataban a Meghan. “El duque y la duquesa de Sussex se alejaron de la familia real por la actitud de ‘bullying’ de su hermano, el duque de Cambridge,” dice el párrafo inicial de la nota.