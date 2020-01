La estrella de Bajos Instintos, de 61 años, tuiteó el domingo por la noche que inició sesión en la aplicación para buscar alguna cita, pero descubrió que su cuenta estaba cerrada. “Fui a la vista de citas @bumble (sic) y cerraron mi cuenta”, escribió Stone. “¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo!” . Stone, quien se divorció del editor Phil Bronstein en 2004, bromeó diciendo que la aplicación discriminaba a las actrices famosas. "Hey @bumble, ¿me están excluyendo? No me dejen fuera de la colmena”.