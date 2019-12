“Estaba sentado en la primera fila cuando mi hijo Alexander me golpeó mientras roncaba. Me dijo, '¡Papá, nuestra casa está saliendo en pantalla! Yo respondí, “Tonterías", entonces, miré hacia arriba y allí estaba. Había muchos planos mostrando nuestra casa, me pareció muy bizarro", contó al diario británico Tony Ranzetta.