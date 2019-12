Howes también colabora en el podcast “The School of Greatness” y forma parte de la fundación “Pencils of Promise”, una organización sin fines de lucro que se dedica a construir escuelas en países en vías de desarrollo. El empresario no tiene una residencia fija, intercala entre Nueva York y Los Ángeles, por lo que no se sabe dónde exactamente vivirá con Yanet García o si la pareja viajará junta todo el tiempo.