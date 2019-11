El artículo de El Confidencial suscitó enseguida la pregunta de por qué los productores permitieron que ocurriera la presunta violación, mientras estaba siendo grabado el programa, y por qué luego le mostraron a la chica las imágenes de lo sucedido . “Tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras. Jamás me preguntaron si yo quería ver eso (...) si me llegan a preguntar, hubiera dicho que no”, dijo Prado a El Confidencial.