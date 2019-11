Los duques eligieron en septiembre una niñera sin uniforme y que no sea de planta para Archie, es decir, no vive en Frogmore Cottage. El príncipe Harry rechazó contratar una mujer con uniforme para su hijo. "Esto no es Mary Poppins. Vamos a tener una casa normal”, según contó el experto en realeza Omid Scobie a Yahoo’s Royal Box.