La intérprete de “Poker Face” no fue vista en compañía. Tras los rumores del romance con Bradley Cooper, que parece que sólo fueron eso, rumores, Gaga fue captada con un nuevo amor en el mes de julio tras seis meses después de romper con su prometido Christian Carino. Se trataba del ingeniero de sonido, Dan Horton, que trabajó con otras estrellas como Camila Cabello y Ariana Grande. Pero la relación duró poco.