Hasta diciembre pasado, no habíamos visto un recaudo de mil millones de dólares, no de Disney o Universal, sino de de Paramount con Transformers: Age of Extinction en 2014. Pero a diferencia de Warner Bros., Aquaman (USD 1.148 mil millones en todo el mundo con USD 298 millones en China) y Spider-Man: Far from Home (USD 1.131 mil millones con USD 199 millones en China), Joker obtendrá su ganancia bruta de más de mil millones sin un impulso tridimensional (y sin China).