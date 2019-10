“Pronto [él] vivía con nosotros. Me cuidaba desde el momento en que me despertaba hasta el momento en que me iba a dormir". Cameron, de 10 años, estaba desconsolado cuando el ex camarero le dijo que se iba. “Más tarde me enteré de que mamá había encontrado botellas de vodka debajo de su cama y le pidió que dejara de beber”.