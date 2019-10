“Tengo hijos pequeños y una esposa que necesito proteger. Esto no es justo para ellos ", dijo Michael, según lo escrito por Cameron. “¿Ya no me quieres, papá?”, le preguntó Cameron. “Por supuesto que te amo. Pero no voy a cultivar una relación contigo, porque creo que vas a morir. He estado viendo a un terapeuta al respecto ... Creo que vas a sufrir una sobredosis, o que alguien te va a matar, o vas a matar a alguien. Estoy tratando de prepararme emocionalmente ".