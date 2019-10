Cuando el cantante descubrió su enfermedad, quiso terminar la relación con Jim Hutton, pero este no se alejó de él. “Te quiero, Freddie. No voy a ir a ningún sitio”, le contestó. Y así fue. “La reacción de Freddie ante su enfermedad fue de total incredulidad. No se hundió hasta las últimas semanas, cuando realmente se estaba muriendo”.