Según Variety, en “Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators”, Farrow entrevistó a la ex empleada de NBC News, cuya queja sobre Lauer llevó a su despido en noviembre de 2017. En ese momento, la identidad de Nevils se mantuvo anónima a petición suya. Esta es la primera vez que se hacen públicos todos los detalles de sus acusaciones.