--No es molestia, duele porque la molestia a uno se le pasa rápido, pero las cosas que duelen tardar mas en sanar. Me duele que me estén acusando ser cómplice de Sarita, de estar parcializada, deestar de parte de ella en todo, de no hacer mi trabajo bien por estar confabulada con ella y de que ha habido pactos económicos, todas estas calumnias sin fundamento, porque si tú me dices a mí que alguien ha visto un cheque, un pago o que alguien tiene algo tangible, pero no hay nada de eso, es algo ridículo, no lo entiendo. Me duele porque son personas que no saben de mi trayectoria, que siempre he hecho mi trabajo y jamás en la vida tomaría partido