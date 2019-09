“RBD no está en Spotify, güey. Y yo no entiendo por qué, no mames, es que no tiene sentido. Eran tan chingones que yo no sé por qué no están. ¿Por que no están, güey? ¿Tú sabes?” dice el joven, que luce un poco alcoholizado, entre las risas de los amigos que lo acompañan y filman. Pero al realizar una búsqueda en la plataforma, Infobae México sí obtuvo como resultado los discos de la banda mexicana.