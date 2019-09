Por un momento, parecía que nadie iba a responder la pregunta, pero luego la estrella Kit Harington (Jon Snow) dio un paso adelante. “Todavía no he visto el programa”, reconoció el británico, quien fue nominado a Mejor actor en drama de TV pero perdió contra Billy Porter por su magistral trabajo en Pose. “Así es como lidié con esa controversia: no he visto la última temporada, pero sé lo que se necesitó para filmarla", continuó.