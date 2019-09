Fue una decisión a último minuto. Un viaje de 14 horas que le valió nuevas críticas a Meghan Markle. Su escapada de un día a Nueva York para animar a su amiga Serena Williams en la final del US Open no tuvo los resultados que esperaba. No solo la acusan de comportarse más como una estrella de Hollywood que como un miembro de la familia real británica, ahora los fanáticos de la tenista estadounidense le piden por favor a la esposa del príncipe Harry que no vaya más a los juegos de Williams ya que le trae "mala suerte".