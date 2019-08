Mariand Castrejón, conocida profesionalmente como Yuya, reveló en una historia de Instagram que ya no subía fotos de sus perros porque se habían quedado bajo el cuidado de Betos Pasillas. "Les quería contar que Conchita y Tomás, los perritos que ustedes veían mucho por aquí, estaban compartido con mi ex pareja y perdí la custodia, cosa que me duele mucho porque los extraño un montón", escribió.