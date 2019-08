—Sí, lo recuerdo y todavía me emociono. Yo vivía en Pedregal de la Luz, y ahora vuelvo a vivir allí veinte años más tarde. Enfrente de la iglesia del Boulevard de la Luz. Tenía dos años viviendo allí. Un día voy a Miami, estoy en Miami esperando que baje una amiga para ir a comer a un hotel, estoy parado en el hotel, en el valet parking. Estoy pensando, de repente: "Fer, cuando llegues a México el lunes, cruza la calle y ve a la iglesia, brother, o sea, da gracias a Dios lo bendecido que estás, tienes trabajo, tienes salud, tienes todo… En eso me tocan el cristal, y yo digo: "Ay, me va a pedir que me mueva". Bajo el cristal, nunca me voy a olvidar, Luis se llama el señor, y yo pensaba: "Qué alejado estás de Dios, ve a la iglesia cuando llegues el lunes". Bajo el cristal, y sin decirme hola ni nada me dice: "¿Cómo está tu vida espiritual". Guau, se me paran los pelos. Esa fue la llamada.