–La idea parte de Richard Royuela, que es guionista junto conmigo y él sí vivió Parchís generacionalmente, sobre todo al inicio. Entonces nosotros dos hemos hecho un tándem con él, que sí vivió de primera persona, y yo, que por no haberlo vivido, tengo la capacidad de tomar más distancia y ser más objetivo. No tengo ningún tipo de nostalgia porque no ha sido un grupo que marcó mi infancia, aunque sí los conocía. Cuando Richard me contó la historia, me sorprendió que me lo propusiera a mí, viniendo de dónde venía, de hacer documentales de rock y punk. Pero quedamos un día a comer, me explicó la historia y caí rendido porque yo creo que Parchís no es una historia de éxito cualquiera, es una historia de éxito muy peculiar, teniendo en cuenta el momento: España, finales de los 70, ellos que consiguen viajar a Argentina, México, Perú, Venezuela. Evidentemente sí había artistas adultos que cruzaban el charco, pero un grupo de niños, una idea tan ingenua que acaba en algo tan grande es algo que me atrapó. Parchís forma parte de la cultura popular en España, tanto como en Argentina y en México de alguna manera. Las películas de Parchís se seguían pasando en TVE, aquí, y ellos siguieron en la memoria colectiva de los españoles, cuando es un cumpleaños se pasa la versión de Los Parchís, esas cosas.