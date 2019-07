Además de la cuarta película de Thor, Marvel reveló algunos detalles de futuras cintas como "Black Widow", con Scarlett Johansson al frente; "The Eternals", con un notable elenco coral en el que figuran Angelina Jolie y Salma Hayek; "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", con Benedict Cumberbatch como protagonista; y la nueva "Blade", que tendrá a Mahershala Ali como estrella.