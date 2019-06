Ya no quiero, Mañana es Too Late, con J Balvin acompañándolos a través de un video, No soy una de esas, Llorar, Llegaste tú, Dueles y Un besito más sonaron durante el show de más de dos horas y en el que invitaron a 10 de sus seguidores a subir al escenario para cantarles Las Mañanitas.