Lo que para él ahora le permite tener más posibilidades de disfrutar a lado de su familia es que la vida le ha enseñado a decir "no". "Antes era, 'ay, no puedo correr de la casa a este idiota', o '¿Por qué vine a este evento, qué hago aquí?' Y ahora con todo gusto digo 'no, gracias. No me interesa'", explicó quien fuera conductor del programa Otro Rollo.