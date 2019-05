-Bueno, es un género al que Justin Marks, el director, siempre se ha sentido atraído, fascinado y ese aspecto del homenaje a las historias de John Le Carré; ese tipo de inteligente e intrincada historia de espías. Realmente nunca me ha atraído – ni me ha atrapado – nada basado en el género, aunque el terror no me gusta particularmente. Para mí, se trata de personajes, y esta serie tiene una gama diversa.