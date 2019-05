Felipe González: "Cuando no esté Nicolás Maduro y se vea su horror, no aceptaré excusas"

El ex presidente de España analizó la crisis en el país caribeño y criticó a José Luis Rodríguez Zapatero, su compañero del Partido Socialista, por prestarse a un diálogo "que no lleva a ninguna parte". Aseguró que en Venezuela "Cuba lo sabe todo y casi lo decide todo" y que hay que liberar a Nicaragua de su "ex amigo" Daniel Ortega, el "nuevo Somoza"