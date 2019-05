Todos los 4 de mayo se festejan desde hace décadas como "el día de Star Wars", debido a que desde finales de la década de los años 70 se generalizó la frase "May the 4th be with you", que significa 'Que el cuatro de mayo te acompañe' y que en inglés se pronuncia casi igual que "May the force be with you", el famoso lema de la saga: "Que la fuerza te acompañe".