El disco póstumo pasará a ser parte del legado musical de la banda de rock alternativo originada en 1989, por los hermanos Noel y Mike Hogan, quienes posteriormente añadieron a la agrupación a Fergal Lawler y Dolores O'Riordan. Después de un año de debutar adquirieron reconocimiento internacional debido al éxito de "Everybody else is doing it, so why can't we", su primer álbum de estudio.