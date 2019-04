"Mi sueño de ser modelo se vino abajo, yo que desde pequeña ya desfilaba por mi casa y me imaginaba en una pasarela. Consulté distintas agencias y me dijeron que no debería superar una 36. Me hablaron de una agencia para modelos curvy. Al principio no quería ni oír hablar de ello porque a mí misma me costaba pensar en mí como una chica gordita. Pero me duró poco", recordó en una entrevista para Vanitatis.