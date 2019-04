A Pamela Anderson las intervenciones estéticas también le cobraron factura. La ex conejita de Playboy fue otra de las famosas que, de pronto, lució un rostro libre de arrugas y las cejas más levantadas. Aunque no llegó al extremo de estar irreconocible, los cambios en su apariencia fueron evidentes y no se libró de las críticas o comentarios de sorpresa.