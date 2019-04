My way, por Paul Anka



Esa noche Paula Anka volvió a su hotel y con la melodía de aquella canción francesa en la cabeza escribió la letra de A mi manera. Un hombre viejo, que está cerca del final, cerca de que se baje el telón, hace un recuento de su vida. Un balance que la escapa al remordimiento y a la culpa, una elegía a la autosatisfacción, a la celebración de la propia vida, a la falta de arrepentimiento, un texto de alguien seguro de sí mismo sin demasiada autocrítica y algo fanfarrón. La letra es por momentos obvia, con algunas imágenes no demasiadas trabajadas y algunos evidentes aciertos (la boxística gran frase final: The record shows, I took the blows). Revela también una extraordinaria habilidad de Anka. A mi manera es un traje a medida para Sinatra, una canción que melódica y temáticamente le calza a la perfección al mejor cantante popular del siglo XX, el que con esta canción tuvo una más de sus muchas resurrecciones artísticas. La compañía discográfica de Paul Anka le reprochó que no se guardara la canción para sí. Con mucha lógica, el compositor le dijo que era una canción para Sinatra, que cantada por él (aunque luego la grabó en varias oportunidades) no hubiera conseguido ese suceso.