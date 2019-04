— A mi papá no le gusta que me maquille. Pero cuando estoy en la casa un

domingo y que no voy a salir, intento maquillarme para ir practicando. Con la ropa soy muy indecisa. Necesito que alguien me diga qué está bien y qué se ve bonito, porque no puedo tomar decisiones por mí sola. Siempre suelo decir: '¿mamá, esto me queda bien?'