— No, gracias a Dios nunca recibí ninguna amenaza. Un día que iba a viajar a ver a mi hermana, ella me llamó y me dijo: "No vengas porque corres peligro. Ya sé que tienes el boleto comprado para mañana, pero no te puedo recibir a ti y a tu hijo porque no es seguro". Entré en ataques de pánico en vivo, al aire. Además, en el trabajo había pedido que no me pusieran las noticias que tenían que ver con este asunto de mi hermana y del Chapo, "¡y me las ponían a propósito!"