View this post on Instagram

8 de Marzo. Hoy fue un día increíble, tuve la oportunidad de estar con personas que han contribuido a la sociedad con fuerza y determinación, pude compartir la experiencia que he tenido en esta travecia. El apoyo entre las mujeres te lleva a hacer cambios no solo en ti, también en las personas que te observan. Allen Blue, Mette Schak, FemiOke, Guy Ryder, Tanya Cohen,H.E. Nazhat.