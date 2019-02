Pop/Rock – Colaboración Del Año

Clandestino – Shakira y Maluma

Fiebre – Ricky Martin ft. Wisin y Yandel

Me Niego – Reik ft. Ozuna y Wisin

No me acuerdo – Thalía con Natti Natasha

Nos fuimos lejos – Descember Bueno y Enrique Iglesias ft. El Micha