The Times también reveló que si alguno de los 24 niños que participaban del filme tenía mal comportamiento, eran encerrados en una cabina de sonido sin ventanas y se tenían que sentar arriba de un bloque de hielo. "Por lo que puedo ver hasta ahora, la caja negra no me causó daño permanente a la psiquis", escribió la diva en sus memorias. "Sin embargo, su enseñanza de vida fue profunda e inolvidable. El tiempo es dinero. Tiempo perdido significa problemas económicos".