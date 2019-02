Hasta el momento, Delon, no se ha pronunciado sobre el libro; pero no es la primera vez que el joven se pronuncia en contra del legendario intérprete y abanderado del cine europeo de los años sesenta y setenta. "Estoy horrorizado con las declaraciones de mi hijo. Temo que se encuentre en una situación patética y no me extrañaría que haya cobrado dinero por hacer ese tipo de declaraciones", aseguró la estrella, después de los primeros insultos de Fabien Delon publicados en la prensa.