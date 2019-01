En el episodio titulado "The Girl on the Bus", Lisa Simpson recibe un mensaje de texto de su padre, preguntándole dónde está su celular. Ella le contesta que justamente le está escribiendo desde su "teléfono perdido". En ese momento Homero responde enviando su propio GIF. (Gif significa Graphics Interchange Format, es un formato gráfico utilizado ampliamente en la web y redes sociales para animaciones cortas)