Eric Mansperger, el fotógrafo de los novios, comentó que "estábamos a punto de terminar la sesión, tomaba las últimas fotos cuando veo por detrás de mi hombro y… No hay forma. Le dije a los novios: 'Hey muchachos, ahí está Aquaman'. Esperamos unos 10 minutos y luego me acerqué y le dije: 'No quieres hacer un photobomb en nuestras fotos'. Y aceptó".