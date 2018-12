La película mexicana Roma se situó entre las nueve precandidatas al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, junto a la colombiana Pájaros de verano, informó hoy la Academia de Hollywood en un comunicado.



Estos son los dos únicos largometrajes latinoamericanos de un listado que también incluye la danesa "The Guilty", la alemana "Never Look Way" y la japonesa "Shoplifters".



Completan la relación de semifinalistas a la estatuilla la película kazaja "Ayka", la libanesa "Capernaum", la polaca "Cold War" y la surcoreana "Burning".