"Las personas no ven el impacto que esto tiene porque no ven el rostro de la persona… es como si fuera un juego y no algo real pero eso se va comiendo a la persona que está del otro lado", aseguró April y agregó: "Fue algo incesante. Los adolescentes son maliciosos. No fue sólo el bullying, ella ya era una niña que sufría de ansiedad", aclaró la abuela.