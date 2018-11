Doble ganador del Óscar y considerado como uno de los mejores actores de la historia del cine, De Niro estrenará el próximo año "The War with Grandpa", junto a Christopher Walken y Uma Thurman; "The Irishman", que es la nueva cinta de Martin Scorsese; y la película sobre el personaje del Joker, villano de las historias de Batman, que protagonizará Joaquin Phoenix.